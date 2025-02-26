В Астане загорелся торгово-развлекательный центр, расположенный по проспекту Туран, передаёт BaigeNews.kz.

"Пожар происходит в 2-х этажной пристройке к основному зданию ТРЦ и облицовки здания. Проводится разборка и проливка. Информация по пострадавшим не поступала", - сообщили в МЧС.