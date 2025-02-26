  • 26 Февраля, 11:48
  • BAIGENEWS

Один из крупных ТРЦ горел в Астане

Сегодня, 11:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Один из крупных ТРЦ горел в Астане Сегодня, 11:33
Сегодня, 11:33
63

В Астане загорелся торгово-развлекательный центр, расположенный по проспекту Туран, передаёт BaigeNews.kz.

"Пожар происходит в 2-х этажной пристройке к основному зданию ТРЦ и облицовки здания. Проводится разборка и проливка. Информация по пострадавшим не поступала", - сообщили в МЧС.

Самое читаемое

Наверх