Один из крупнейших вузов Стамбула откроет филиал в Астане

Филиал Istanbul Medipol University откроют на базе Медицинского университета Астана. Что это означает для студентов, пояснила министр здравоохранения РК, передаёт BaigeNews.kz.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила значительный прогресс системы здравоохранения Турции и поблагодарила гостей за готовность к сотрудничеству в вопросах медицинского образования, науки и клинической практики, особо отметив опыт турецких коллег в госпитальном менеджменте и медицине катастроф.

Ректор Istanbul Medipol University Омер Джеран подтвердил готовность реализовывать совместные проекты, направленные на улучшение медицинского образования и практики в Казахстане.

Соглашение предусматривает открытие филиала Istanbul Medipol University на базе Медицинского университета Астана. В рамках сотрудничества преподаватели и клиницисты из Istanbul Medipol University будут проводить лекции и мастер-классы в Астане. Студенты и преподаватели Медицинского университета Астана получат возможность проходить обучение и практику в клиниках и на научных базах Турции.

Istanbul Medipol University - один из крупнейших частных университетов Стамбула, основан в 2009 году и входит в топ-300 и топ-400 мировых образовательных рейтингов, таких как The Impact Rating World University Rankings и QS World University Rankings, а также в топ-3 лучших вузов Турции.

Вуз известен своими достижениями в области медицинской науки и технологий, а также имеет 13 современных университетских клиник в Стамбуле.