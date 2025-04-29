Один из ключевых проспектов Астаны частично перекроют на несколько дней
Движение автотранспорта будет организовано поэтапно.
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Жителей и гостей столицы ждут временные изменения на дорогах: с 29 апреля по 5 мая в Астане стартуют ремонтные работы на проспекте Мухтара Жумабаева, передаёт BaigeNews.kz. Участок от проспекта Рахима Кошкарбаева до улицы Балкантау будет частично перекрыт в связи со средним ремонтом дорожного покрытия.
Движение автотранспорта будет организовано поэтапно - по одной из сторон в обоих направлениях. Это позволит сохранить проезд, но с ограничениями.
На время ремонта установят временные дорожные знаки и указатели, а управление транспорта просит водителей и пешеходов заранее планировать маршрут и учитывать возможные затруднения в пути.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Просим отнестись с пониманием", - сообщили в управлении транспорта Астаны.
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