Жителей и гостей столицы ждут временные изменения на дорогах: с 29 апреля по 5 мая в Астане стартуют ремонтные работы на проспекте Мухтара Жумабаева, передаёт BaigeNews.kz. Участок от проспекта Рахима Кошкарбаева до улицы Балкантау будет частично перекрыт в связи со средним ремонтом дорожного покрытия.

Движение автотранспорта будет организовано поэтапно - по одной из сторон в обоих направлениях. Это позволит сохранить проезд, но с ограничениями.

На время ремонта установят временные дорожные знаки и указатели, а управление транспорта просит водителей и пешеходов заранее планировать маршрут и учитывать возможные затруднения в пути.