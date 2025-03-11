Первый национальный канал, вещавший только на государственном языке - EL ARNA прекратит вещание. Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.

"С учётом стремительного изменения отечественного медиапространства и в целях необходимости оптимизации государственных ресурсов нами принято стратегическое решение об объединении телеканалов EL ARNA и "Хабар". Данный шаг направлен, в первую очередь, на повышение эффективности работы отечественных телекомпаний и расширение аудитории казахстанского контента", - написала министр на своей странице в Facebook.

Слияние телеканалов завершится до 1 мая. По словам Балаевой, весь ценный контент EL ARNA будет интегрирован в сетку вещания "Хабар", что позволит сохранить лучшие проекты, сделать их более доступными широкой аудитории и обеспечить их дальнейшее развитие.

"Телеканал EL ARNA выполнял важную миссию – служил площадкой для трансляции отечественных художественных и документальных фильмов, сериалов, а также культурных и образовательных программ. Мы признаём и высоко ценим этот вклад в развитие национального кинематографа и телевидения. Министерство культуры и информации выражает искреннюю благодарность коллективу телеканала EL ARNA за их многолетнюю работу, профессионализм и вклад в развитие отечественной медиасферы. Все сотрудники телеканала в процессе реорганизации будут трудоустроены внутри агентства "Хабар" с сохранением уровня заработных плат, их опыт и знания востребованы в новых проектах", - заверила министр.

Предусмотренные расходы на производство и распространение программ телеканала EL ARNA будут перераспределены в пользу телеканалов 24kz и "Хабар" с целью усиления контента и своевременного обновления технических средств.

EL ARNA был создан 22 марта 2000 года как первый национальный канал, вещающий только на государственном языке и изначально назывался "Хабар-2". С марта 2002 года сменил название на EL ARNA и перешёл на двуязычный принцип вещания. С марта 2014 года прекратил существование и на частоте канала "EL ARNA" стал вещать новостной телеканал 24KZ. 27 марта 2017 года новый телеканал EL ARNA возобновил работу в формате отечественного киноканала, с 2024 года был переформатирован в молодёжно-развлекательный канал.