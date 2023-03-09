Один из богатейших бизнесменов Казахстана профинансировал строительство кампуса школы IQanat для сельчан

Бизнесмен Тимур Турлов принял участие в церемонии заливки фундамента нового кампуса школы IQanat, передаёт BaigeNews.kz.

Старт началу строительства нового кампуса Freedom House дали также Айдын Рахимбаев, замакима Акмолинской области Малгаджар Таткеев и другие попечители проекта.

Новый кампус стоимостью 2,5 миллиарда тенге уже осенью 2023 года сможет принять учеников со всех сёл Казахстана.

Кампус станет местом притяжения и развития сельских детей. Его оборудуют планетарием, амфитеатром на 420 посадочных мест, STEM лабораторией, библиотекой, фонд которой пополнят семь тысяч книг. Это существенно повлияет на качество образования детей. Теперь ещё более 500 сельских детей - финалистов олимпиады IQanat смогут круглогодично приезжать в школу для получения допобразования.

“IQanat объединяет неравнодушных казахстанских предпринимателей в решении проблем сельского образования и взращивает новую проактивную молодёжь из сёл, которые также в будущем будут нести эту миссию. Сегодня Тимур показывает пример и закладывает традицию доброго меценатства во благо казахстанских детей, предоставляя им новые возможности”, - сказал на церемонии Айдын Рахимбаев.

Тимур Турлов - попечитель проекта IQanat с 2019 года. Поддерживает сельских детей из Жетысуской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей.

"Качественное образование сегодня – это залог успешного будущего завтра. В этом плане школа IQanat является одной из самых передовых в Казахстане. Здесь созданы все условия для получения знаний, навыков и развития талантов учеников. Но самое главное – школа даёт равную возможность детям со всех уголков нашей страны. На сегодняшний день более 80 процентов школьников из сельской местности обучаются в IQanat на безвозмездной основе, а выпускники становятся обладателями грантов крупных отечественных и зарубежных вузов. Благодаря тому, что Freedom House увеличит охват ещё на несколько сотен сельских детей, мы сможем взрастить больше молодых умов, которые станут интеллектуальной, бизнес- или политической элитой страны", - отметил Тимур Турлов.

IQanat – социально-образовательный проект, поддерживаемый казахстанскими предпринимателями. Благодаря программе тысячи школьников получают мотивацию и дополнительное образование, а сотни поступают на грант в лучшие университеты Казахстана и зарубежья.