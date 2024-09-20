Один день с президентом Токаевым: что ожидает от него парень из Кокшетау

26-летний Аймырза Берикбол из Кокшетау выиграл конкурс среди мобилографов с главным призом – на один день стать личным мобилографом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Участники конкурса должны были снять проморолик о пятых Всемирных играх кочевников. И из 2500 работ был выбран ролик именно Аймырзы.

Победитель конкурса рассказал, что уже более восьми лет занимается фото- и видеосъёмкой, принимает участие в различных республиканских конкурсах, но призовое место занял впервые. Профессионального образования в этом направлении у него нет. Талантливый видеограф окончил высший технический колледж в Кокшетау, выбрав IT-направление. После получил диплом IT-специалиста в Кокшетауском университете имени Шокана Уалиханова. В эксклюзивном интервью BaigeNews.kz он рассказал, как воспринял победу и что ожидает от дня, который он проведёт в качестве мобилографа Касым-Жомарта Токаева.

- Вы стали победителем среди 2,5 тысяч кандидатов, которые создавали рекламный ролик о пятых Всемирных играх кочевников накануне их проведения в Астане. Почему решились участвовать в таком крупном конкурсе? Как сформировалась идея снять именно такой рекламный ролик? Какой был сюжет?

- Это не первый конкурс, в котором я принимал участие. Например, в прошлом году проходил республиканский конкурс Aktau Mob Fest, в котором я также принимал участие и вошёл в ТОП-50 среди конкурсантов. Что касается идеи, она сформировалась молниеносно. Так как я провожу много съёмок в этно-стиле, идея ролика сразу была понятна и проста – показать культуру степей, казахские традиции, как люди готовились к Играм кочевников. Главной задачей было – как можно реалистичнее передать колорит и дух наших предков.

- Тяжело ли было конкурировать, и надеялись ли Вы на победу?

- Я, конечно, надеялся на победу, готовился, но не ожидал, что займу первое место. Почти 10 лет я работаю в этом направлении, поэтому надеялся попасть хотя бы в 10-ку лучших. Очень неожиданным было для меня, когда я узнал, что стал победителем. В тот момент, когда мне об этом сообщили, я проводил съёмки. Услышав такую радостную новость, был просто в шоке.

Фото из личного архива Аймырзы Берикбола

- Почему именно эта сфера Вас увлекает?

- С самого детства мне нравилось всё фотографировать и снимать на видеокамеру, нравилось показывать это людям. Даже будучи студентом колледжа, и после университета снимал видео, фото и мне это нравилось. У нас были уроки видеомонтажа, которые вызывали у меня особый интерес. Мне так понравилось это направление, что я решил заняться более глубоким его изучением самостоятельно, а потом это стало моей сферой деятельности.

- Как Вы считаете, нужно ли профессиональное образование для того, чтобы стать крутым видеографом или фотографом?

- Говорят, 99% успеха составляет труд и лишь 1% – талант. Конечно, учиться и повышать свою квалификацию всегда нужно.

- Какие у Вас планы на будущее, связанные именно с этой сферой?

- Пока я планирую работать в этом направлении. Не могу сказать, что есть какие-то однозначные планы на ближайшее будущее. Но хотелось бы когда-нибудь снимать хорошее кино.

- Как Ваши родные и друзья отреагировали на то, что Вы стали победителем конкурса?

- Они даже не знали о том, что я принимаю в нём участие, но узнав о моей победе, были в шоке, по-другому выразить их эмоции не могу. Когда вывесили списки, я был на самом верху. Видя его, родные даже не понимали, какое место я занял. Наверное, в городе впервые случилось такое событие, что кто-то выиграл в этом направлении.

- Как планируете потратить выигранный миллион тенге?

- Я куплю оборудование, буду развивать свою деятельность. Ещё у меня есть планы получить в этом направлении образование за рубежом, приобрести ещё более профессиональные навыки. И, может, в будущем буду снимать кино.

- Вам предстоит провести день с президентом страны в качестве его личного мобилографа. Какие у Вас ожидания от этого дня, готовитесь ли Вы к нему? Есть ли страхи и сомнения?

- Пока неизвестно, где будет проходить съёмка с президентом, какое будет направление, но я готовлюсь: смотрю соцсети главы государства, его выступления, локации Акорды. Конечно, есть небольшие сомнения и страхи, но думаю, я справлюсь. Как видеографу мне уже приходилось снимать известных людей, например, министров. Были в моём списке масштабные проекты, поэтому, думаю, и президента получится снять достойно.

- Как считаете, что изменится в Вашей жизни после этого конкурса и после того, как Вы сможете провести один день с президентом страны? Рассчитываете ли, что Вас возьмут на постоянную работу?

- Безусловно, призовые места в подобных республиканских проектах всегда служат хорошим бэкграундом для достижения новых вершин. Не исключаю, что будут предложения и о работе. Вообще, победа в конкурсе такого масштаба – хорошее начало для поиска перспективной работы в этом направлении. В целом я планирую поработать в крупном казахстанском городе или за рубежом, но пока точно о своих планах ничего сказать не могу, есть проекты тут.

- Хотели бы Вы поговорить с главой государства, и что бы Вы хотели ему сказать?

- Я хотел бы выразить благодарность президенту страны за возможность принимать участие в таких конкурсах и мероприятиях. Молодые ребята в этом направлении очень хорошо продвигаются, а подобные конкурсы – большая возможность для всех. Благодаря такой возможности даже начинающие мобилографы, фотографы будут верить в то, что можно победить исключительно за счёт своих навыков и таланта, и получить престижную награду. Участие в таких конкурсах – стимул работать в этом направлении, создавать интересные проекты, получать опыт и выигрывать.

- Спасибо за интервью!