Один человек умер и десятки пострадали после употребления моркови в США
Сегодня, 10:28
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Сегодня, 10:28Сегодня, 10:28
105Фото: pexels
В США несколько десятков человек заразились кишечной палочкой после употребления упакованной органической моркови, один из них умер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на PBS News. 15 из пациентов были госпитализированы.
"В общей сложности 39 человек заразились в 18 штатах после употребления в пищу органической цельной моркови и молодой зелени, продаваемых компанией Grimmway Farms", - сказано в публикации.
Большинство пострадавших живут в Нью-Йорке, Миннесоте, Вашингтоне, Калифорнии и Орегоне. В целом случаи заражения были зарегистрированы по всей стране.
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