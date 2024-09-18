Один человек погиб в результате атаки на офис Wildberries в центре Москвы
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В результате атаки на офис Wildberries в Москве погиб человек. Об этом сообщила основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук, передаёт BaigeNews.kz.
"К моему глубокому сожалению в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса. От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь", - написала Бакальчук в Telegram-канале.
Ранее гендиректор Wildberries заявила о попытке рейдерского захвата бизнеса.
"Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены двое, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооружённая группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка", - сообщила Татьяна Бакальчук.
Ранее стало известно, что Татьяна и Владислав разводятся. Предпринимательница рассказала, почему решилась на такой шаг после многих лет брака.
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