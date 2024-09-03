Один человек погиб, семеро пострадали в ДТП в Шымкенте
Сегодня, 02:39
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Сегодня, 02:39Сегодня, 02:39
103Фото: BaigeNews.kz
Один человек погиб, семеро пострадали в ДТП в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.
ДТП произошло на Алматинской трассе возле базара "Жибек жолы". По предварительным данным, на трассе, где ведутся дорожные работы, водитель автомобиля Opel Vectra выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Alphard.
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Водитель Opel Vectra погиб на месте аварии. Пострадали семеро граждан Узбекистана, которые находились в салоне Toyota Alphard и направлялись из Кызылорды домой. Их госпитализировали.
По данному факту проводится расследование.
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