Один человек погиб, семеро пострадали в ДТП в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.

ДТП произошло на Алматинской трассе возле базара "Жибек жолы". По предварительным данным, на трассе, где ведутся дорожные работы, водитель автомобиля Opel Vectra выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Alphard.

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Водитель Opel Vectra погиб на месте аварии. Пострадали семеро граждан Узбекистана, которые находились в салоне Toyota Alphard и направлялись из Кызылорды домой. Их госпитализировали.

По данному факту проводится расследование.