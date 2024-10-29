Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Алматинской области
Сегодня, 19:20
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Сегодня, 19:20Сегодня, 19:20
121Фото: polisia.kz
Авария со смертельным исходом произошла на трассе “Алматы-Кокпек-Коктал” вблизи села Актогай в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Водитель LADA Largus, не справившись с управлением, врезался в дерево. В результате ДТП 40-летняя пассажирка авто скончалась на месте происшествия.
Водитель и ещё два пассажира с различными травмами госпитализированы в ближайшую больницу.
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