  • 29 Октября, 20:37
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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Алматинской области

Сегодня, 19:20
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 19:20
Сегодня, 19:20
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Фото: polisia.kz

Авария со смертельным исходом произошла на трассе “Алматы-Кокпек-Коктал” вблизи села Актогай в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель LADA Largus, не справившись с управлением, врезался в дерево. В результате ДТП 40-летняя пассажирка авто скончалась на месте происшествия.

Водитель и ещё два пассажира с различными травмами госпитализированы в ближайшую больницу.

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