Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Алматинской области

Авария со смертельным исходом произошла на трассе “Алматы-Кокпек-Коктал” вблизи села Актогай в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель LADA Largus, не справившись с управлением, врезался в дерево. В результате ДТП 40-летняя пассажирка авто скончалась на месте происшествия.

Водитель и ещё два пассажира с различными травмами госпитализированы в ближайшую больницу.