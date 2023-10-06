Один человек погиб и 33 пострадали при ДТП с туравтобусом в Алматинской области
Сегодня, 18:14
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Сегодня, 18:14Сегодня, 18:14
136Фото: пресс-служба акимата Алматы
Туристический автобус столкнулся с УАЗиком в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. Подробности о происшествии сообщили в Центре медицины катастроф МЧС РК.
Трагедия произошла 5 октября в 14:26.
"Автобус с пассажирами и УАЗ столкнулись на горной дороге. В результате ДТП один человек погиб и 33 пострадали. На место ДТП была направлена бригада экстренного реагирования ТМСП "Шелек" филиала Центра медицины катастроф. Бригадой оказана медицинская помощь 12 пострадавшим с последующей госпитализацией больницу села Шелек", - сказано в сообщении.
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