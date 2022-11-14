Одежда в Казахстане подорожала за год почти на 15 процентов

Фото: pixabay.com

По итогам октября одежда в Казахстане подорожала на 14,6 процента за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Так, по информации аналитиков, сильнее всего рост цен ощутили жители Астаны - сразу на 25 процентов за год. В тройке самых дорогих для покупки одежды также оказались Кызылординская (плюс 19,8 процента) и Акмолинская (плюс 19 процентов) области. Наименьший годовой рост зафиксирован в Актюбинской области — на 9,7 процента.

Согласно статистике, мужская одежда подорожала на 14 процентов за год, женская — на 14,1 процента, детская — на 17,2 процента.

За январь–сентябрь текущего года производство одежды в РК достигло 43,1 миллиарда тенге — на 12,7 процента больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Наибольший объём выпуска был зафиксирован в Шымкенте: 7,4 миллиарда тенге, плюс 44 процента за год. Далее идут Алматы (6,9 миллиарда тенге, плюс 15,2 процента) и Алматинская область (4,2 миллиарда тенге, минус 48,6 процента).

За январь–август текущего года импорт трикотажной и текстильной одежды в РК составил 71 тысячу тонн на сумму 888,9 миллиона долларов США.

Из стран СНГ в Казахстан завезли 16,9 тысячи тонн одежды — на 2,9 процента меньше, чем годом ранее. Здесь основным поставщиком для Казахстана стал Узбекистан: 10,2 тысячи тонн изделий, минус 5,4 процента.

Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан импортировал 54,1 тысячи тонн одежды — на 17,8 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основными поставщиками для РК стали Китай и Турция: 39,3 тысячи и 12 тысячи тонн продукции соответственно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что цены на мебель в Казахстане выросли на 25 процентов за год, стоимость муку впервые за 10 лет выросла на 45 процентов. Билеты на поезд в Казахстане подорожали на 20 процентов.