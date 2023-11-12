Одеяло с затонувшего "Титаника" продали за 117 тысяч долларов

Предметы с печально известного лайнера "Титаник", затонувшего в Атлантическом океане в 1912 году, продали на торгах. Их провёл аукционный дом Henry Aldridge and Son в городке Дивайзес в графстве Уилтшир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Один из лотов — карманные часы российского иммигранта, погибшего в 1912 году во время кораблекрушения "Титаника", ушли с молотка за 119 тысяч долларов. Они принадлежали пассажиру второго класса, иммигранту из Витебска Синаю Кантору. Сам 34-летний Кантор, который намеревался начать новую жизнь в США, погиб, а сопровождавшая его 24-летняя жена Мириам выжила, попав на спасательную шлюпку номер 12.

После того, как тело её мужа нашли во время поисково-спасательной операции, женщина получила по почте все вещи, найденные при муже, включая российский паспорт, деньги, кошельки, телескоп, штопор для вина и часы. Помимо этого, за 117 тысяч долларов было продано клетчатое одеяло, которыми пассажиры первого класса могли укрыться во время прогулки по палубе. Оно спаслось вместе с одним из пассажиров.

Ещё одним примечательным лотом, нашедшим нового владельца, стало меню ужина, поданного на борту "Титаника" 11 апреля 1912 года. Оно было продано за 101,5 тысячи долларов. Речь идет о меню, которое было подано пассажирам первого класса после того, как лайнер сделал последнюю остановку перед тем, как отправиться через Атлантику — в порту города Квинстаун (с 1922 — Ков) в графстве Корк.

Кто именно из пассажиров сумел вынести меню с тонувшего лайнера, не известно. Оно было найдено в 1960-х годах в альбоме историка Лена Стивенсона, проживавшего в канадской провинции Новая Шотландия и собравшего большую коллекцию исторических фотографий и артефактов. После того, как он умер, его дочь Мэри Анита и зять Аллен наткнулись на этот документ.

Британский трансатлантический пассажирский пароход "Титаник" затонул в водах Северной Атлантики в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Причиной трагедии стало столкновение с айсбергом. Это был первый и последний рейс парохода.