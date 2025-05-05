В суде по делу об убийстве Шерзата Полата была представлена видеозапись очной ставки между отцом погибшего Каржаубаем Нурымовым и свидетелем дела Санатом Абдыкадыром. Обе стороны дали противоположные показания о событиях той трагической ночи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Нурымов утверждает, что видел Абдыкадыра у магазина "Камажай" за несколько минут до начала драки. По его словам, на месте происшествия появились автомобили Hyundai и Mercedes. Из Hyundai Accent, за рулем которого находился молодой человек, вышел Санат Абдыкадыр. Он был в красных галошах и капюшоне.

"Они поздоровались с парнями, которые приехали на "кабане", а также с Нурболом и Дарханом. Потом они начали разговаривать с Нурганатом. Они не ругались, говорили о том, что где-то ранее уже встречались. Я стоял перед магазином. Из его уст прозвучало: "Я же не буду драться. Я же старик. За меня будут драться молодые". Я спросил у Нурганата: "Все нормально?". Этот парень (прим. авт. - Абдыкадыр) сказал: "Делайте!". Я зашёл в магазин и начал звонить в 102", - рассказал Каржаубай Нурымов.

Позже, по его словам, в магазин зашли две девушки и молодой человек. Он отказался продавать им пиво, так как уже началась драка.

Во время показаний отца Шерзата Абдыкадыр улыбался и не соглашался с версией Нурымова. Он настаивает, что пришёл в магазин только за покупками, а в момент, когда началась драка, находился внутри.

"В 00.35 мы остановились у магазина. Он (прим. авт. - Каржаубай) не сразу со мной поздоровался. Он сначала поздоровался с Дидаром. Потом со мной поздоровался. Я в тот момент не обратил внимания на этого человека. После разговора с Нурганатом мы зашли в магазин. Дидар взял две бутылки пива, поставил на прилавок. Продавца не было. Дидар открыл дверь. В этот момент кто-то зашел. Мы не знали, кто это. Он поздоровался. Спросил, кто продавец. Тогда зашёл этот человек (прим. авт. - Каржаубай). Прошёл за кассу. Я взял сигареты, вытаскивал из кармана наличку. Спросил, сколько вышло, и уже хотел расплатиться, как снаружи раздались громкие звуки. В это время аға (прим. авт. - Каржаубай) нас выгнал из магазина. Мы сели в машину и уехали", - рассказал следователю Абдыкадыр.

Он также отрицал, что произносил фразы "Я старый, за меня будут драться молодые" и "Делайте". По его словам, он не знал никого из участников драки и не здоровался с теми, кто приехал на Mercedes. Он утвержадал, что Mercedes подъехал позже, и он физически не мог видеть тех, кто на нём приехал.

Каржаубай Нурымов, в свою очередь, не принял объяснений Абдыкадыра и задал ему вопрос, почему тот не сообщил о драке в полицию или не вызвал скорую.

"Мы просто приехали в магазин за водой. Откуда я знал, что нас не убьют, если вмешаемся? А если бы я вызвал полицию, и мне бы дали штраф за ложный вызов? Мы не имели отношения к драке. Я слышал выстрел, когда уже уезжал", - ответил Абдыкадыр.

Ранее в суде зачитали показания отсутствующих свидетелей.

Напомним, в первой половине дня случайные свидетели дали показания по делу об убийстве Шерзата. Они рассказали, что видели тело, кровь и гильзы на месте преступления.

В суде также выступила жительница дома, расположенного рядом с местом трагедии. Наргиза Низаметдинова поделилась тем, что увидела в ночь нападения. Она сообщила, что в кровавую ночь кто-то дал команду стрелять.

Также допросили жителя близлежащего дома Сакена Акежанова. В ночь происшествия он наблюдал за происходящим с балкона своей квартиры на третьем этаже. Он сообщил, что Шерзата пинали около 10 парней.

Сегодняшнее заседание по громкому делу об убийстве Шерзата Полата началось с обсуждения видеозаписи, появившейся в TikTok. На кадрах – улыбающиеся подсудимые, что вызвало волну негодования в соцсетях. В суде подняли вопрос: кто снял это видео и как оно оказалось в сети.