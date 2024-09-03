Очистку ручья Акбулак в Астане завершат в этом году

В Астане начаты полномасштабные работы по очистке дна ручья Акбулак от многолетних иловых отложений. Специалисты возлагают большие надежды на водоём в периоды паводков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ручей Акбулак берёт начало в 2,5 километра севернее микрорайона Чубары и впадает с правого берега в реку Есиль на территории Астаны.

"Общая длина реки Есиль составляет 18 километров, из которых 12,8 километра протекают в пределах города. Площадь водосборного бассейна — 56 квадратных километров. Водный поток Акбулака имеет наибольшую ширину 165 метров, что придаёт реке значительную водную площадь. Наибольшая глубина реки достигает 2,4 метра, а средняя глубина составляет около 0,9 метра. Эти параметры делают Акбулак важным водным объектом для города, способным к значительным объёмам стока в периоды паводков. Общая площадь ручья — 20,9 гектара", - сообщили в акимате Астаны.

Очистка дна ручья от многолетних иловых отложений нужна, чтобы избежать и неприятного запаха. На данный момент запущена спецтехника, работы ведутся на участке от проспекта Тәуелсіздік до моста Байыркум.

"Задействованы шесть единиц техники Земснаряда, два экскаватора Амфибия, которые работают на плаву, установлена центрифуга для перекачки ила. Земснаряды своими "хоботами" откачивают образовавшуюся пульпу, иловые отложения вперемешку с водой подаются по трубопроводу на карту намыва. Карты намыва - это отстойник, где временно складируется ил. Расстояние самого трубопровода составляет порядка 2,5 километра. После того как вода стекает обратно в ручей, иловые отложения будут перевезены на экологический полигон для дальнейшей переработки", - объяснили в акимате.

Дноочистительные работы ведутся 24 часа в сутки, с трёхсменным графиком. Их планируют завершить до декабря.