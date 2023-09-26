Очистка дна гребного канала в Астане: Донные отложения могут быть опасны - эксперт

Жители Астаны не могут понять, что происходит с ручьем Акбулак, который протекает в городе. Сначала вода в нем стала белой, мутной и вонючей, а теперь и вовсе исчезла. Несмотря на то, что акимат ранее уведомлял о начале работ по расчистке дна ручья, астанчане считают происходящее экологическим бедствием и сомневаются в целесообразности проводимых работ. Корреспондент BaigeNews.kz разбиралась в вопросе.

Руководитель отдела Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны Айдар Рашид подчеркнул, что очистка ручья – важное мероприятие, способствующее поддержанию нормального экологического баланса. Также он заверил, что для беспокойства нет причин. Водный баланс ручья Акбулак будет восстановлен после завершения дноочистительных работ в обязательном порядке. Все мероприятия, проводимые на ручье Акбулак, исключительно направлены на улучшение качества водоема, восстановления его экологического состояния, флоры и фауны.

Напомним, что дноочистительные работы будут проводиться с сентября текущего года по апрель 2024 года. Очистка ручья проводится впервые за 20 лет.

Мы попросили Айдара Рашида рассказать подробнее о планируемых работах на Гребном канале. В своем ответе представитель городского акимата не стал раскрывать все технические процессы, описав планируемые работы в общих чертах.

"Сперва нужно осушить Акбулак. Потом с наступлением морозов почва начнет кристаллизоваться. В это время подрядчик будет проводить очистительные работы. Воду потихоньку сливаем, осушаем, идет нарастающее похолодание. Аким нам дал поручение до апреля закончить работы. В апреле планируется очистка специальными биологическими препаратами. Вообще, там не было большого объема воды. Там всего 20 сантиметров воды было. Данный вопрос на особом контроле. Согласно плану мы работаем", - сказал Рашид.

Нас заинтересовало, почему работы запланированы именно на холодное время года.

"Летом знаете, какая вонь там была бы? Тем более аномальная жара была. 20 лет не чистили. Этот торфяной запах токсичный можно сказать. Зимой запаха не будет. Потому что почва кристаллизуется, ожидаются сильные морозы, грунт до полметра остынет. Земля твердая, убирать будет легче. А летом тина жидкая, воняет. Поэтому мы согласно только этическим нормам решили провести очистку в зимний период", - пояснил Рашид.

Конкурс на проведение дноочистительных работ акимат еще не объявил. На вопрос "Когда именно его объявят?" нам ответили: "Планируется".

Что делать с бытовыми сбросами?

Удивлён таким подходом к очистке дна Акбулака руководитель одного из казахстанских научных центров, попросивший не указывать свои данные и данные компании в статье. Он считает, что прежде чем чистить дно Акбулака, нужно решить вопрос с канализацией в частном секторе, откуда, по его словам, сбрасываются бытовые отходы в ручей.

"Осушение, очистка дна, донное углубление – это всё хорошо. Но проблема в другом – воды же нет у нас особо в Астане. Пока снег тает, она вроде как бежит. Потом к середине лета движение останавливается и всё. Акбулак течет из частного сектора, сбросы все как шли, так и будут идти. Проблему не решили эту. По любому бытовые стоки там будут, вода будет неприятно пахнуть и начнёт цвести. Хоть дно почистят, хоть не почистят. Нужно с канализацией в частном секторе что-то решить, запретить сбрасывать, либо центральную канализацию туда подвести. Акбулак из-за этого и цвёл. Рязка там была только потому, что ей было много питания от бытовых стоков", - считает эксперт.

Заместитель гендиректора проектного института Казгипроводхоза Вадим Клочко в свою очередь считает, что проблема сброса бытовых отходов в ручей никак не должна влиять на проведение очистительных работ.

"Это совершенно разные составляющие. Потому что наносы - природное явление. Оно будет в любом случае и с ним обязательно надо вести работу по удалению. По бытовым отходам – для этого есть водохозяйственная инспекция и экологи, которые должны контролировать сброс в водный фонд. В акимате есть управление природопользования, которое обеспечивает надлежащее состояние гидротехнического объекта. По экологическому кодексу не допустим сброс бытовых стоков в воду. Каждый должен заниматься своим делом. Акимат правильно делает, чистит", - сказал гидротехник.

Где будут утилизировать отложения?

Также эксперты обратили внимание на вопросы утилизации донных отложений.

"Утилизировать это нужно. Сами донные отложения относятся к мощному классу опасности. Нельзя напрямую на полигон ТБО скидывать. Нужно высушить, обезводить, обеззаразить и только потом вывозить. Это дорогостоящая процедура", - отметил руководитель научного центра.

В ответ на, такое предположение Вадим Клочко отмечает, что сначала нужно в лабораториях проверить концентрацию опасных веществ в изымаемом грунте и только потом принимать решение по утилизации.

"Отходы опасные? Говорить можно все что угодно, для этого есть лаборатория. Река сама по себе не ядовитая. Это же природа. Все что природное – не страшно. Не опасно. Опасно там, где человек появился. Начинаются включения от завода, производства, деятельности человека. Можно бесконечно фантазировать. Для этого отбираются пробы, делается анализ и на его основании смотрится предельно допустимая концентрация веществ в воде, грунте, воздухе, продуктах и фактическое содержание. Не факт, что превышение концентрации каких-то элементов, вредное", - отметил Клочко.

Сколько будет стоить очистка?

По словам экспертов, дноочистительные работы включают в себя множество отдельных видов работ, которые вкупе обойдутся в весьма приличную сумму. Сюда входит – выемка, сбор, погрузка, транспортировка груза на полигон и так далее.

"Проектировщики должны были посмотреть заиленный объем. Те наносы, тот осадок, который сейчас есть на дне, надо механическим способом очищать. Его надо собрать, обезводить, погрузить, вывезти на полигон, это ГСМ, транспортные расходы, налоги и так далее. Это все дорого. Потому что сейчас такие цены. Никто не будет сейчас за дешево работать", - отметил Клочко.

По его словам в Алматы есть специальное оборудование, которое делает дноуглубительные работы. Однако цена такой услуги недешевая.

"За участок 100 на 100 метров берут около 7 миллионов тенге. Это достаточно дорогая вещь. Протяженность Акбулака по Астане порядка 17 гектаров. Со всеми работами, утилизацией выходит приличная сумма", - отмечает эксперт.

Максимально продумывать все детали

Вадим Клочко считает для успешного проведения работ надо, чтобы все стороны – заказчик, подрядчики – с ответственностью выполнили свою работу.

"В основном проблемы бывают, когда подрядчики не придерживаются проектных решений. Если есть проектное решение, подрядчики должны его максимально соблюдать. Для проектировщиков нужен принцип разумной достаточности. Если для какого-то объекта необходимо сделать определенный набор работ, не надо что-то выдумывать, надо закладывать столько, сколько достаточно для этого объекта. Меньше тоже не надо. Надо максимально продумывать общую картину. В данном случае гидрологию надо хорошо понимать, понимать, куда дальше эта вода идет, на какие-то нужды", - сказал Клочко.

Учитывая, что ручей Акбулак, одно из любимых мест отдыха астанчан, и важная локация для занятий спортом и проведения состязаний по гребле, ошибок допускать нельзя. Учитывает ли все эти нюансы акимат, покажет время.

Фото: Чингиз Майсеит.