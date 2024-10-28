Очевидцев ДТП со "скорой" ищут в Павлодаре

Машина "скорой" помощи попала в ДТП в Павлодаре. У одного из пострадавших диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Участник происшествия ищут свидетелей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Nissan и "скорая" Hyundai не смогли разминуться на перекрестке улиц Машхура Жусупа и Теплова.

"Ищем свидетелей ДТП, а также записи с видеорегистраторов, которые могут помочь установить истину. Водитель "скорой" утверждает, что ехал на мигающий зеленый, однако камеры видеонаблюдения зафиксировали его проезд на красный", – обратился в социальных сетях участник происшествия.

На областной станции скорой помощи сообщили, что никто из работников неотложки не пострадал. За медпомощью с места аварии никто не обращался. Известно также, что позже у обратившегося в горбольницу №1 пассажира Nissan диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

"Водитель Hyundai на пересечении улицы Теплова столкнулся с Nissan Prairie и от удара совершил наезд на светофор", – прокомментировали в региональном департаменте полиции.

На станции скорой помощи дополнили, что по итогам расследования в службе "103" примут дисциплинарные меры.