Очевидцев ДТП со "скорой" ищут в Павлодаре
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Машина "скорой" помощи попала в ДТП в Павлодаре. У одного из пострадавших диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Участник происшествия ищут свидетелей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Nissan и "скорая" Hyundai не смогли разминуться на перекрестке улиц Машхура Жусупа и Теплова.
"Ищем свидетелей ДТП, а также записи с видеорегистраторов, которые могут помочь установить истину. Водитель "скорой" утверждает, что ехал на мигающий зеленый, однако камеры видеонаблюдения зафиксировали его проезд на красный", – обратился в социальных сетях участник происшествия.
На областной станции скорой помощи сообщили, что никто из работников неотложки не пострадал. За медпомощью с места аварии никто не обращался. Известно также, что позже у обратившегося в горбольницу №1 пассажира Nissan диагностировали компрессионный перелом позвоночника.
"Водитель Hyundai на пересечении улицы Теплова столкнулся с Nissan Prairie и от удара совершил наезд на светофор", – прокомментировали в региональном департаменте полиции.
На станции скорой помощи дополнили, что по итогам расследования в службе "103" примут дисциплинарные меры.
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