Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об открытии еще одной комфортной школы, передаёт BaigeNews.kz.

"Открыли еще одну комфортную школу. Это восемнадцатая по счету новая школа, которую мы открыли с начала нового учебного года.

Школа нового образца расположена в жилом массиве Уркер. Учебное заведение рассчитано на 4 тыс. ученических мест в две смены. На сегодняшний день в данном ЖМ в школе-лицее №69 дети учатся в три смены. Таким образом, новая школа решит вопрос с переполненностью. Дети начнут там учиться с 3 четверти.

В рамках нацпроекта Главы государства "комфортная школа" в столице уже построили и открыли 11 школ нового образца. Всего же в рамках данного нацпроекта в период с 2024-2025г. будет построено 24 школы нового формата. Данные учебные заведения позволят создать порядка 90 тыс. ученических мест в две смены.