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Очередную комфортную школу открыли в Астане

В 2025 году планируют построить и сдать в эксплуатацию еще более 20 школ.

Сегодня, 19:51
АВТОР
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акимат Астаны Сегодня, 19:51
Сегодня, 19:51
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Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об открытии еще одной комфортной школы, передаёт BaigeNews.kz.

"Открыли еще одну комфортную школу. Это восемнадцатая по счету новая школа, которую мы открыли с начала нового учебного года.

Школа нового образца расположена в жилом массиве Уркер. Учебное заведение рассчитано на 4 тыс. ученических мест в две смены. На сегодняшний день в данном ЖМ в школе-лицее №69 дети учатся в три смены. Таким образом, новая школа решит вопрос с переполненностью. Дети начнут там учиться с 3 четверти.

В рамках нацпроекта Главы государства "комфортная школа" в столице уже построили и открыли 11 школ нового образца. Всего же в рамках данного нацпроекта в период с 2024-2025г. будет построено 24 школы нового формата. Данные учебные заведения позволят создать порядка 90 тыс. ученических мест в две смены.

"До конца текущего года планируем открыть еще несколько школ. Также готовим задел на следующие годы. К примеру, в 2025 году планируем построить и сдать в эксплуатацию еще более 20 школ", - написал аким столицы.

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