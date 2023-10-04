Очередную финпирамиду разоблачили в Астане

В отношении руководства ТОО "Sterling Invest" по факту создания и руководства финансовой пирамидой начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

По информации столичного Департамента Агентства по финансовому мониторингу, ТОО "Sterling Invest" осуществляло незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств.

"Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО "MegaSnabGroup.KZ" и "Азия Сталь Казахстан", которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведённого нового вкладчика", - расскзазали в ведомстве.

Агентству удалось найти более 80 потерпевших. Эти люди перечислили на счета компании в общей сумме более 250 миллионов тенге.

Для участия в пирамиде каждый из них должен был вложить не менее 200 тысяч тенге. По договору, выплаты должны были осуществляются в период от 15 до 35 дней.

В настоящий момент организатор финпирамиды находится под домашним арестом.