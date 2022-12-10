Очередной тайник с оружием найден в Алматинской области

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Ружьё, автомат, несколько пистолетов и гранаты обнаружили в Алматинской области,передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Тайник с боеприпасами нашли 9 декабря около 19:20 часов на территории Талгарского района.

"Данный факт зарегистрирован по статье 287 части 3 УК РК. В ходе осмотра изъято гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра, самодельный нарезной обрез 5.6 калибра, травматический и пневматический пистолеты, автомат Калашникова, боевая и свето-шумовая граната", — говорится в сообщении МВД.

Ведутся следственные мероприятия.

Ранее тайники с оружием уже находили в Алматы, Алматинской области, Шымкенте, Талдыкоргане и области Жетысу.