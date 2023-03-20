Очередной схрон с оружием нашли в Акмолинской области

Схрон с оружием обнаружили в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Его выявили в селе Пригородное Жаркаинского района сотрудники УБОП ДП области. У местного жителя нашли арсенал из трёх единиц оружия.

Оружейный схрон 40-летний сельчанин организовал по месту жительства.

"Оперативники изъяли гладкоствольное ружье ИЖ – 43-Е 12 калибра, малокалиберный карабин ТОЗ-16 калибра 5,6 мм и пневматический пистолет Корнет ИЖ 671", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 287 УК РК. Изъятое оружие направлено на экспертизу.