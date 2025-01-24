Речь идет о росте тарифов на коммунальные услуги, связанный с новым национальным проектом по модернизации энергетического и коммунального секторов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов сообщил, что будет осуществлен минимальный рост тарифов на коммунальные услуги.

"Рост будет в разумных пределах. Это будет обеспечено за счет нескольких механизмов, основной из которых, - инвестиционная программа будет осуществлена, но ее обслуживание будет распределено на 20 лет. Соответственно будет оказано минимальное давление на тариф. Мы эти расчеты уже провели. Это не прогнозы. Это выводы на основе анализа. Мы знаем, на какой процент будут расти тарифы и заверяем, что это будет минимальный рост", - сказал вице-министр.

При этом он не озвучил, на сколько ожидается повышение.

"Это зависит от каждого конкретного субъекта монополий. Их более 200. Там абсолютно разные величины - от 0 и выше. Рост тарифов будет крайне-крайне умеренным. Этот вывод базируется на практических рассчетах. Данные цифры будут уточняться", - уточнил Касенов.

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев подтвердил слова вице-министра национальной экономики.

"2025 год - это год начала проекта. Какого-то роста тарифов, связанного с проектом, мы не предполагаем. Мы просто вам сегодня рассказываем про этот проект и делимся планами. Это не означает, что мы сейчас выйдем из зала и пойдем тарифы поднимать. Ни в коем случае. Все минимизируем. Только обоснованный рост тарифов возможен", - сказал он.

Ранее о старте масштабной модернизации энергетики в Казахстане рассказал вице-министр национальной экономики Арман Касенов.