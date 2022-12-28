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ustinka.kz Сегодня, 15:07
153
Сегодня, 15:07
153
Фото: ustinka.kz

Очередной прорыв теплосети произошел в Экибастузе

Коммунальная авария на теплосетях вновь произошла в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Без тепла остался жилой квартал. Место прорыва - в подземной магистрали, сообщили в "Экибастуз-теплоэнерго".

Аварийная бригада сейчас устраняет повреждение. Подача тепла ограничена по улице Шешембекова. Возобновить теплоснабжение многоэтажных домов планируют к вечеру.

Вместе с этим, ещё одну аварию на теплосетях устраняют в частном секторе. Там без тепла остаются больше десятка жилых домов.

Напомним, уже больше месяца в Экибастузе борются с многочисленными порывами на теплосетях.

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#Экибастуз #авария #тепло
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:07
153
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