Очередной прорыв теплосети произошел в Экибастузе

Фото: ustinka.kz

Коммунальная авария на теплосетях вновь произошла в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Без тепла остался жилой квартал. Место прорыва - в подземной магистрали, сообщили в "Экибастуз-теплоэнерго".

Аварийная бригада сейчас устраняет повреждение. Подача тепла ограничена по улице Шешембекова. Возобновить теплоснабжение многоэтажных домов планируют к вечеру.

Вместе с этим, ещё одну аварию на теплосетях устраняют в частном секторе. Там без тепла остаются больше десятка жилых домов.

Напомним, уже больше месяца в Экибастузе борются с многочисленными порывами на теплосетях.



