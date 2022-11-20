Очередной фейк: видео с украинских выборов выдают за казахстанское

Фото: скриншот с видео

В соцсетях появилось видео, на котором видны вброшенные пачкой бюллетени в урне для голосования, передаёт BaigeNews.kz.

Команда stopfake.kz проверила видео и выяснила: оно снято не в Казахстане.

"На самом деле этот ролик был записан еще весной 2019 года в Украине. Его оригинал можно найти на YouTube", — отмечают эксперты.

В полной версии даже можно разглядеть флаг Украины, висящий на стене, и герб на урнах для голосования. Позже, уже осенью 2019 года, это видео распространяли уже в Рунете с подписью о том, что нарушение было зафиксировано в Санкт-Петербурге.

Всё это говорит о том, что ролик не имеет к Казахстану никакого отношения.