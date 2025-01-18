В соцсетях появилось видео, на котором исполнительный секретарь партии "AMANAT" якобы заявляет о том, что готов оказать юридическую помощь казахстанцам, пострадавшим от мошенников. В партии заявили, что это фейк, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с появлением в социальных сетях видеоматериала с участием Исполнительного секретаря партии "AMANAT" об оказании юридической помощи гражданам по возврату финансовых средств, сообщаем, что данный ролик является фейковым и используется интернет-мошенниками для введения граждан в заблуждение. Партия "AMANAT" не имеет отношения к данной юридической фирме. Призываем граждан быть бдительными и доверять официальным источникам информации", — говорится в заявлении партии.

В случае обнаружения подозрительных материалов или предложений AMANAT рекомендует казахстанцам не переходить по сомнительным ссылкам, не предоставлять личные данные и незамедлительно блокировать подобного рода уведомления.