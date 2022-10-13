Очередной фейк об избиении мигранта из РФ опровергли в МВД Казахстана

Фото: zhaikpress.kz

Ранее Stopfake.kz сообщал, что в социальных сетях появилась видеозапись избиения мужчины, якобы сделанная в одном из городов Казахстана. Пострадавший на видео – якобы мигрант из РФ, а нападавшие – граждане РК. Причиной конфликта, как следует из ролика, стала межнациональная рознь, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры сразу прокомментировали в МВД Казахстана.

Там заверили, что нет никаких подтверждений того, что видео действительно снято в Казахстане.

"В настоящее время органами внутренних дел по данному видео проводятся проверочные мероприятия. Вместе с тем обращений в полицию не поступало", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Между тем, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали отмечает, что в последнее время наблюдается рост распространения откровенно провокационной и манипулятивной информации.

"В столице сейчас проходят ряд международных событий с участием глав ряда крупных государств, где принимаются важные исторические решения, что положительно влияют на имидж Казахстана. И понятно, что такие четко спланированные информационные атаки нацелены дестабилизацию на внутриполитического согласия в нашей страны", - написал он в Facebook.

В этой связи Дархан Кыдырали просит всех, особенно СМИ, очень внимательно проверять на достоверность всю поступающую информацию.