Неопознанный БПЛА упал на территорию Западного Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

Летательный аппарата обнаружили в Жанибекском районе.

"Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что объект обнаружен в удаленной местности, вдали от населенных пунктов.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отметим, это уже третий случай, когда беспилотный летательный аппарат падает на территории ЗКО.

19 марта он падал также в труднодоступной, удалённой местности, вдали от населённых пунктов.

19 февраля близ села Уялы Бокейординского района ЗКО местные жители нашли неизвестный летательный объект