Очередной беспилотник упал на западе Казахстана
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Неопознанный БПЛА упал на территорию Западного Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.
Летательный аппарата обнаружили в Жанибекском районе.
"Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что объект обнаружен в удаленной местности, вдали от населенных пунктов.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Отметим, это уже третий случай, когда беспилотный летательный аппарат падает на территории ЗКО.
19 марта он падал также в труднодоступной, удалённой местности, вдали от населённых пунктов.
19 февраля близ села Уялы Бокейординского района ЗКО местные жители нашли неизвестный летательный объект
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