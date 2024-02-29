Очередной афтершок зарегистрировали казахстанские сейсмологи в Китае
Сегодня, 11:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:10Сегодня, 11:10
78Фото: pixels
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали афтершок в Китае, жители нашей страны подземных толчков не ощутили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".
Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 29 февраля 2024 года в 9:48 по времени Астаны зарегистрировала землетрясение.Его эпицентр расположен в 254 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая, афтершок.
"Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 41.36 градуса северной широты, 78.73 градуса восточной долготы. Глубина 10 километров.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет", - сообщили в СОМЭ.
Самое читаемое
- За две недели зарабатываю 500 тысяч тенге: казахстанки рассказали о тяжелой работе на плантациях Европы
- Приговор директору дома ветеранов вынесли в Шымкенте
- Заключённого убили в колонии строгого режима в Карагандинской области
- Прощай Жасыбай: срочно сократить поток туристов в Баянаул требуют экологи
- Назначен директор международного аэропорта Семея