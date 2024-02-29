  • 29 Февраля, 11:41
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Очередной афтершок зарегистрировали казахстанские сейсмологи в Китае

Сегодня, 11:10
АВТОР
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pixels Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10
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Фото: pixels

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали афтершок в Китае, жители нашей страны подземных толчков не ощутили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 29 февраля 2024 года в 9:48 по времени Астаны зарегистрировала землетрясение.Его эпицентр расположен в 254 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая, афтершок.

"Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 41.36 градуса северной широты, 78.73 градуса восточной долготы. Глубина 10 километров.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет", - сообщили в СОМЭ.

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