Очередной афтершок зарегистрировали казахстанские сейсмологи в Китае

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали афтершок в Китае, жители нашей страны подземных толчков не ощутили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 29 февраля 2024 года в 9:48 по времени Астаны зарегистрировала землетрясение.Его эпицентр расположен в 254 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая, афтершок.