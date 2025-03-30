Очередной афтершок произошёл в Мьянме
По последним данным, в результате разрушительного землетрясения 28 марта погибли не менее 1 700 человек.
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Мьянма продолжает страдать от серии подземных толчков после разрушительного землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в 28 марта. Утром в районе города Мандалай зафиксировали новый афтершок магнитудой 5,1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Он произошёл в тот момент, когда спасатели продолжали поисковые операции в наиболее пострадавших районах Мьянмы.
По последним данным, в результате землетрясения погибли не менее 1 700 человек, около 3,4 тысячи человек получили травмы, еще 300 числятся пропавшими без вести. В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные операции, однако они осложнены разрушением инфраструктуры: повреждены мосты и дороги, связь работает нестабильно.
Второй по величине город Мьянмы, Мандалай, оказался в числе наиболее пострадавших. Многие жители провели ночь на улице, опасаясь новых толчков. В эпицентре землетрясения разрушены сотни зданий, поврежден аэропорт.
Последствия землетрясения затронули и соседние страны. В Таиланде погибли не менее 17 человек, еще 83 пропали без вести. В столице страны, Бангкоке, обрушилcя небоскрёб.
Спасатели и волонтёры работают в тяжелых условиях, вручную разбирая завалы при температуре 41°C. В больницах не хватает мест и медикаментов, люди испытывают острую нехватку питьевой воды и продовольствия.
На фоне трагедии силы сопротивления в Мьянме объявили о частичном прекращении огня. Теневое правительство национального единства распорядилось, чтобы его вооружённое крыло — Народные силы обороны — с воскресенья приостановило наступательные операции в пострадавших районах, чтобы облегчить спасательные работы
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