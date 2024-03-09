Очередной афтершок на территории Китая зафиксировали сейсмологи в Алматы

Казахстанские сейсмологи 9 марта в 17:35 по времени Астаны зафиксировали землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"Эпицентр землетрясения расположен в 276 км на юго-восток от Алматы на территории Китая — афтершок. Энергетический класс землетрясения 10.8. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 41.11° с.ш. 78.70° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости", — говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

Напомним, 8 марта в 22:41 казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 балла с эпицентром в 682 км от Алматы, недалеко от озера Зайсан на территории области Абай.