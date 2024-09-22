Очередного любителя опасного дрифта задержали в Алматы

В Алматы задержали очередного любителя дрифтовать по ночам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На этот раз опасная езда была выявлена полицейскими Алмалинского района. Поздно ночью покой жителей домов, расположенных рядом с площадью “Астана”, был нарушен визгами тормозов и ревом двигателя. Люди сообщили об этом в полицию.

"И все верно сделали: нетерпимость к нарушениям должна быть выражена у всех, кому небезразличны вопросы безопасности в городе. Водитель автомобиля BMW задержан и привлечен к ответственности по пяти составам грубых нарушений ПДД. Транспортное средство было помещено на специализированную штрафную стоянку. Материалы производства будут направлены в суд для принятия решения в ближайшее время", — сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Напомним, накануне 21-летний житель Алматы, который в первый час ночи на автомобиле BMW устроил опасный дрифт на пересечении проспекта Достык и улицы Сатпаева, подвергся пяти суткам административного ареста.