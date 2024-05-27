Очередное здание попало под снос в Алматы

По информации Управления градостроительного контроля Алматы, под снос попало крупное капитальное строение в мкр. Кайрат, ул. Даулеткерей, д. 61. Собственник - физлицо возводил объект без разрешительных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

"По результатам внеплановой проверки Управлением в отношении собственника приняты административные меры по ст. 316 ч. 1 с выдачей предписания на приостановление строительно-монтажных работ и приведение участка в первоначальное состояние. В свою очередь собственник предписание не исполнил, в связи с чем материалы были направлены в суд на снос", - говорится в сообщении.