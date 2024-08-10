Очередное смертельное ДТП на трассе Самара-Шымкент: погибли два человека

Два человека погибли в жутком ДТП на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с места аварии появились в социальных сетях.

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В департаменте полиции области прокомментировали произошедшее.

"10 августа, примерно в шесть часов утра на автодороге Самара-Шымкент, вблизи посёлка Донской Хромтауского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля “Lada Largus” и грузового транспортного средства "Volvo". В результате водитель и один пассажир "Лады" скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Департамент полиции начал досудебное расследование. Назначены всё необходимые экспертизы.

Напомним, на этой же трассе несколько дней назад произошла авария, в которой погибли восемь человек. 7 августа на трассе Самара-Шымкент столкнулись грузовик MAN и Toyota Ipsun. В результате погибли водитель минивэна и семь пассажиров, в том числе пятеро детей. Погибшие дети – юные футболисты из Айтекебийского района, они ехали на турнир в Мангистаускую область.