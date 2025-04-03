Вечером 1 апреля 2025 года в приёмное отделение Бейнеуской районной центральной больницы поступили 11 детей с тревожными симптомами: рвота и слабость. Скорая помощь доставила малышей в больницу, и они сразу же попали под пристальное внимание врачей.

К счастью, после тщательного осмотра все дети были отпущены домой - госпитализация не понадобилась. Сейчас их состояние стабильно, и они продолжают находиться под амбулаторным наблюдением. Медики уверены, что угрозы для здоровья детей нет, и ситуация остаётся под контролем.