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Очередное массовое отравление школьников произошло в Мангистау

Угрозы для здоровья малышей нет

Сегодня, 15:18
АВТОР
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Очередное массовое отравление школьников произошло в Мангистау Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18
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Вечером 1 апреля 2025 года в приёмное отделение Бейнеуской районной центральной больницы поступили 11 детей с тревожными симптомами: рвота и слабость. Скорая помощь доставила малышей в больницу, и они сразу же попали под пристальное внимание врачей.

К счастью, после тщательного осмотра все дети были отпущены домой - госпитализация не понадобилась. Сейчас их состояние стабильно, и они продолжают находиться под амбулаторным наблюдением. Медики уверены, что угрозы для здоровья детей нет, и ситуация остаётся под контролем.

"Специалисты Бейнеуского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля проводят оперативное расследование по данному инциденту, изъяли образцы продуктов для лабораторных исследований и принимают необходимые санитарно-профилактические меры для выяснения причины произошедшего", - рассказали в акимате Бейнеу.

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