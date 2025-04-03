Очередное массовое отравление школьников произошло в Мангистау
Угрозы для здоровья малышей нет
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вечером 1 апреля 2025 года в приёмное отделение Бейнеуской районной центральной больницы поступили 11 детей с тревожными симптомами: рвота и слабость. Скорая помощь доставила малышей в больницу, и они сразу же попали под пристальное внимание врачей.
К счастью, после тщательного осмотра все дети были отпущены домой - госпитализация не понадобилась. Сейчас их состояние стабильно, и они продолжают находиться под амбулаторным наблюдением. Медики уверены, что угрозы для здоровья детей нет, и ситуация остаётся под контролем.
"Специалисты Бейнеуского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля проводят оперативное расследование по данному инциденту, изъяли образцы продуктов для лабораторных исследований и принимают необходимые санитарно-профилактические меры для выяснения причины произошедшего", - рассказали в акимате Бейнеу.
Самое читаемое
- Мальчик стал героем Казнета, собрав мусор после празднования Ораза Айта
- 21-летний парень погиб в канаве, пытаясь скрыться от полиции в Петропавловске
- Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
- Уголовное дело расследуют против сына Нурлана Нигматулина
- Астанчанка "торговала" проститутками прямо на улице