Очередное ЧП произошло в аэропорту Астаны

В соцсетях появилось видео, как в аэропорту Астаны искрит ленточный транспортер, загружавший багаж на рейс азербайджанской авиакомпании Azal, передаёт BaigeNews. В пресс-службе воздушной гавани прокомментировали ситуацию.

"19 августа 2024 года в 21:25 в Международном аэропорту Астаны произошел незначительный инцидент, связанный с работой специального оборудования. Перед началом смены специалисты аэропорта провели комплексную проверку, подтвердив, что оборудование находится в исправном состоянии", - говорится в сообщении.

Они добавили, что в ходе эксплуатации была выявлена неисправность, о которой было незамедлительно сообщено в оперативную смену.