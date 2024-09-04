  • 4 Сентября, 16:16
  • BAIGENEWS

Очередное ЧП произошло в аэропорту Астаны

Сегодня, 14:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Очередное ЧП произошло в аэропорту Астаны Сегодня, 14:59
Сегодня, 14:59
151

В соцсетях появилось видео, как в аэропорту Астаны искрит ленточный транспортер, загружавший багаж на рейс азербайджанской авиакомпании Azal, передаёт BaigeNews. В пресс-службе воздушной гавани прокомментировали ситуацию.

"19 августа 2024 года в 21:25 в Международном аэропорту Астаны произошел незначительный инцидент, связанный с работой специального оборудования. Перед началом смены специалисты аэропорта провели комплексную проверку, подтвердив, что оборудование находится в исправном состоянии", - говорится в сообщении.

Они добавили, что в ходе эксплуатации была выявлена неисправность, о которой было незамедлительно сообщено в оперативную смену.

"Оборудование было немедленно выведено из эксплуатации для проведения необходимых ремонтных работ, которые были успешно завершены к 22:50, что обеспечило минимальные сбои в работе", - добавили в пресс-службе.

Самое читаемое

Наверх