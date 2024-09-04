Очередное ЧП произошло в аэропорту Астаны
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В соцсетях появилось видео, как в аэропорту Астаны искрит ленточный транспортер, загружавший багаж на рейс азербайджанской авиакомпании Azal, передаёт BaigeNews. В пресс-службе воздушной гавани прокомментировали ситуацию.
"19 августа 2024 года в 21:25 в Международном аэропорту Астаны произошел незначительный инцидент, связанный с работой специального оборудования. Перед началом смены специалисты аэропорта провели комплексную проверку, подтвердив, что оборудование находится в исправном состоянии", - говорится в сообщении.
Они добавили, что в ходе эксплуатации была выявлена неисправность, о которой было незамедлительно сообщено в оперативную смену.
"Оборудование было немедленно выведено из эксплуатации для проведения необходимых ремонтных работ, которые были успешно завершены к 22:50, что обеспечило минимальные сбои в работе", - добавили в пресс-службе.
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