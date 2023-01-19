Очередное ЧП на ТЭЦ Риддера: загорелся цех топливоподачи

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Очередное ЧП произошло на коммунальном предприятии в ВКО. На ТЭЦ Риддера случился пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Как сообщило руководство станции, возгорание уже потушено, но произошедшее повлияет на температуру в теплосети.

"Произошло возгорание в цехе топливоподачи. В данный момент всё потушено, жертв нет. Начаты работы по восстановлению подачи топлива. Температура теплосети временно будет понижена. Просим горожан сохранять спокойствие. О дальнейших действиях будет сообщено позднее", — сообщил президент АО "Риддер ТЭЦ" Аль-Таир Сыздыков.

Напомним, в начале января аким ВКО сообщал об очередной аварии на ТЭЦ города. По словам главы региона, багерная станция в очередной раз оказалась затопленной из-за халатного отношения руководства АО "Риддер ТЭЦ" к эксплуатации теплоцентрали.