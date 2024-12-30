В преддверии Нового года 18 семей из посёлка Осакаровка (Карагандинская область) получили жильё. Среди новосёлов малообеспеченные и неполные семьи, дети-сироты и другие социально уязвимые категории граждан. Все квартиры предоставлены на условиях аренды с правом выкупа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Поздравил с новосельем и вручил ключи аким Осакаровского района Руслан Нурмуханбетов. Он отметил, что это важное событие не только для новых владельцев жилья, но и для всего района.

"Это новый этап в вашей жизни, возможность создать комфорт и уют для себя и своих близких", – сказал он.

Гульжан Алтынбаева, одна из новосёлов, не скрывает своей радости:

"Наша семья очень счастлива, что Новый год мы встретим в новом доме. Особенно рады дети. Нам нравится здесь всё. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю мирного неба и благополучия. Пусть дети растут здоровыми!" - сказала она.

В этом году в Осакаровском районе уже 44 семьи обрели крышу над головой. Строительство жилых домов продолжается.

Напомним, в Казахстане предлагают запретить продавать квартиры с долгами.