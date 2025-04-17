В Алматы набирают популярность ярмарки выходного дня - каждый уикенд жители города с удовольствием отправляются за свежими и доступными продуктами, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, объём реализуемых на ярмарках товаров уже достиг впечатляющих 880 тонн в неделю. Это на 10% больше, чем ранее, и связано с приходом весны, расширением ассортимента и растущим интересом горожан.

Еженедельно за покупками на ярмарки приходят более 45 тысяч человек. Здесь представляют свою продукцию свыше 300 фермеров и сельхозпроизводителей из Алматы и Алматинской области. Торговля идёт бойко - на прилавках более 1000 наименований товаров: от парного мяса и домашних яиц до ароматного мёда, колбас, кисломолочной продукции, свежих овощей и фруктов.

Благодаря программе стабилизации цен, социально значимые товары здесь можно приобрести на 15-20% дешевле, чем в обычных магазинах. Это делает ярмарки не только вкусной, но и экономной альтернативой супермаркетам.

Торговля проходит каждую субботу и воскресенье с 9 утра до 6 вечера по четырём адресам города: в Алмалинском районе - на улице Масанчи, в Ауэзовском - на Утеген батыра, в Бостандыкском - в микрорайоне Казахфильм, и в Медеуском - на бульваре Мендикулова.

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