Очередная перестрелка произошла в Алматинской области
Сегодня, 10:18
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Сегодня, 10:18Сегодня, 10:18
112Фото: pixabay.com
В Казнете распространяется информация о перестрелке в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. Пользователи пишут, что она произошла в поселке Туздыбастау, который расположен по Талгарскому тракту.
В ДП Алматинской области прокомментировали инцидент.
"По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента доставлены в полицию. Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.
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