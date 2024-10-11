  • 11 Октября, 11:32
  • BAIGENEWS

Очередная перестрелка произошла в Алматинской области

Сегодня, 10:18
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:18
Сегодня, 10:18
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Фото: pixabay.com

В Казнете распространяется информация о перестрелке в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. Пользователи пишут, что она произошла в поселке Туздыбастау, который расположен по Талгарскому тракту.

В ДП Алматинской области прокомментировали инцидент.

"По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента доставлены в полицию. Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.

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