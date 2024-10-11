Очередная перестрелка произошла в Алматинской области

В Казнете распространяется информация о перестрелке в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. Пользователи пишут, что она произошла в поселке Туздыбастау, который расположен по Талгарскому тракту.

В ДП Алматинской области прокомментировали инцидент.