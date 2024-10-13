Очередная давка у входа в школу попала на видео в Актау

Родители учащихся новой школы в 19 микрорайоне Актау сняли на видео давку детей на входе в учебное заведение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Родители детей утверждают, что подобные столпотворения случаются лишь на одном входе, при этом запасные не используются. Они просят отдел образования решить наболевший вопрос.

"Кто ответственен? Почему нельзя сделать отдельный вход и выход?", — негодуют родители.

В Актауском городском отделе образования сообщили, что вчера, 12 октября, с 12:00 до 13:30 часов был организован семинар для оказания методической помощи молодым специалистам, работающим в школе. В связи с тем, что семинар затянулся на лишних 25 минут, классные руководители 2 и 3 классов не смогли вовремя запустить и встретить своих учеников у входа.

"В это время, с 13:50 до 14:00 часов, ученики подготовительного класса выходили, а учащиеся 2 и 3 классов входили в школу. В этот период произошло столпотворение. С родителями была проведена разъяснительная работа и приняты соответствующие меры. В настоящее время открыты два входа для учащихся начальных классов. Один для входа, второй для выхода. Безопасность учащихся контролируется дежурными и классными руководителями", — добавили в отделе образования.

Кстати, для Актау эта проблема не новая. В этому году также родители учащихся средней школы №2 были возмущены отсутствием дополнительного выхода из здания.