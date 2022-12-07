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Очереди за газом выстроились на заправках в Жамбылской области
На автозаправках Жамбылской области возник дефицит газа. В Таразе водители выстраиваются в длинные очереди за топливом и говорят, что на некоторых станциях его продают только по талонам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Подавляющее большинство автолюбителей в регионе заправляются сжиженным газом.
"Слава богу здесь есть газ. Я приехал из пригорода. Газа нигде нет", - рассказал житель города Кыдырбай Сагидуллаулы.
"Вот так вот стоим в очереди в городе постоянно. Утром еще есть газ в двух-трех местах. Если успел, хорошо", - пояснил водитель Досымбек Сазанов.
"На многих заправках нет газа. У большинства лимит. Я кормлю семью благодаря этой машине. В такие холода стоять в очереди непросто", - признался Асхан Ракышев.
Проблему признали в областном акимате. По словам специалистов, дефицит газа возник из-за задержки поставок.
"На сегодняшний день акиматом области совместно с Минэнерго выделено пять тысяч тонн сжиженного нефтяного газа на декабрь. Объём распределён между 34 частными предприятиями по продаже газа в области. Министерством энергетики основным поставщиком утвержден завод АО "СНПС-Актобемунайгаз". Из-за большого расстояния цистерны к нам прибудут в течении 10-14 дней", - сообщил руководитель отдела газоснабжения управления энергетики и ЖКХ Маулен Кожаков.
Ответственные руководители заверили, что в ближайшие дни дефицита газа не будет. Решить проблему собираются за счёт сокращения срока поставки голубого топлива.
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