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Очереди из фур и легковых авто образовались на границе Казахстана и Кыргызстана
Кыргызстанские пограничники сообщили о скоплении транспорта перед пунктом пропуска "Чон-Капка-автодорожный" на выезд из Кыргызстана в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной службы госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве уточняют, что в очереди на выезд из Кыргызстана находятся около 25 легковых и 20 грузовых машин. Кроме того, зафиксирован затор перед пунктом пропуска "Ак-Тилек-автодорожный". В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 97 фур.
"Скопление связано с увеличением количества легковых машин, которые перевозят ГСМ. Кроме того, некоторые водители не соблюдают очередность. Пограничная служба проводит соответствующую работу", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что скопление машин носит цикличный характер.
"Со стороны ПС ГКНБ Кыргызстана нет ограничений для грузоперевозчиков и водителей при прохождении пограничного контроля. В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы заторов не зафиксировано", — уточнили в ведомстве.
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