Очереди из фур и легковых авто образовались на границе Казахстана и Кыргызстана

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Кыргызстанские пограничники сообщили о скоплении транспорта перед пунктом пропуска "Чон-Капка-автодорожный" на выезд из Кыргызстана в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной службы госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве уточняют, что в очереди на выезд из Кыргызстана находятся около 25 легковых и 20 грузовых машин. Кроме того, зафиксирован затор перед пунктом пропуска "Ак-Тилек-автодорожный". В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 97 фур.

"Скопление связано с увеличением количества легковых машин, которые перевозят ГСМ. Кроме того, некоторые водители не соблюдают очередность. Пограничная служба проводит соответствующую работу", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что скопление машин носит цикличный характер.