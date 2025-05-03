Очередь в детские сады Казахстана сократилась почти в пять раз. Если ещё в 2019 году мест в дошкольных учреждениях ждали более 446 тысяч детей, то к началу 2025 года в списке ожидания остаётся около 84 тысяч малышей в возрасте от 2 до 6 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Такой результат стал возможен благодаря масштабной реформе в сфере дошкольного образования, которую проводит Министерство просвещения по поручению Президента.

С 2019 года в стране последовательно расширяется сеть детских садов. Количество дошкольных организаций выросло с 10,5 до 11,8 тысячи, а число детей, охваченных воспитанием и обучением, превысило один миллион. При этом страна постепенно переходит от маломощных мини-центров к полноценным детским садам с устойчивой материально-технической базой.

Одним из ключевых решений, позволивших переломить ситуацию с нехваткой мест, стала цифровизация. Ранее родители сталкивались с перегруженными электронными очередями, непрозрачными схемами распределения мест и территориальным дисбалансом. Сегодня эти проблемы постепенно решаются — благодаря автоматизации учёта и внедрению прозрачных цифровых сервисов.

Настоящим прорывом стала система ваучерного финансирования. С лета 2024 года в Таразе был запущен пилотный проект, в рамках которого родителям выдают индивидуальный ваучер — своеобразный сертификат, дающий право выбрать любой детский сад, отвечающий требованиям, вне зависимости от его формы собственности. Это не только расширило выбор для семей, но и повысило конкуренцию между учреждениями, улучшив качество предоставляемых услуг. Кроме того, новая система позволила исключить дублирование и фиктивные списки, сэкономив более 27 миллиардов тенге из бюджета.

На сегодняшний день ваучерный механизм уже внедрён в 12 городах и трёх районах. До конца 2025 года он заработает по всей стране. По итогам 2024 года 93,1% детей в возрасте от 2 до 6 лет получили доступ к дошкольному воспитанию. В этом году планируется увеличить охват до 95%, а к 2028 году — достичь полной стопроцентной доступности, как предусмотрено в Концепции развития образования на 2023–2029 годы.

Последовательные реформы, цифровые инструменты и новые подходы к финансированию делают дошкольную систему Казахстана более эффективной и ориентированной на реальные потребности семей.