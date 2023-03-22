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Очередь из фур на границе с КНР сократилась в четыре раза за неделю — НПП
Очередь из фур на казахстанско-китайской границе сократилась в четыре раза за неделю работы межведомственной рабочей группы (МРГ) по урегулированию ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НПП "Атамекен".
В состав группы входят также представители НПП "Атамекен", которые выехали на пункт пропуска "Нур Жолы". МРГ создана в рамках поручения премьер-министра РК 13 марта 2023 года.
"По итогам работы МРГ за первую неделю цифровые показатели по пропуску автотранспорта (АТС) резко возросли в четыре раза. При ввозе автотранспорта из КНР - с 150 до 680 в день и в два раза при вывозе автотранспорта из РК - с 80 до 160 в день. Фактически очередь на границе с казахстанской стороны сократилась в четыре раза, с 300 до 70-ти", - отметили в НПП.
20 марта по инициативе НПП "Атамекен" МРГ приняла ряд решения по ускорению пропускной способности на пункте пропуска.
Во-первых, до внесения изменений в нормативный правовой акт МИИР РК от 13.12.22 №715 решено не привлекать к административной ответственности водителей АТС, прибывающих на границу без карточек допуска к международным автоперевозкам и бланков разрешений КНР вида "С" (для грузовых АТС).
Во-вторых, для полной очистки старой электронной очереди пункт пропуска будет раз в месяц объявлять 6000 водителям АТС через мессенджеры об их пропуске в любой день в течение данного месяца. По мере заезда или не заезда данных АТС на границу они будут автоматически выбывать из СЭО. Это позволит в течение 2-3 месяцев полностью избавиться от очереди на границе и адекватно работать участникам ВЭД только в новой системе.
В-третьих, поддержано предложение НПП о незамедлительном принятии мер по приоритетному пропуску через госграницу АТС, оформленных на экспорт товаров из РК и товаров, ввозимых из КНР по инвестиционным контрактам и в рамках госзакупок (госзаказ). До разработки и внедрения в СЭО отдельной очереди для данных категорий товаров НПП совместно с заинтересованными госорганами проработает временный механизм по оптимизации процесса ускоренного перемещения этих товаров.
Работа МРГ продолжается. В практическую плоскость решения вошли вопросы выдачи достаточного количества китайских виз (150 штук в неделю) и бланков китайских разрешений на въезд АТС, а также доработки СЭО.
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