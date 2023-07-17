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"Очень важно, чтобы молодые люди могли найти достойную работу" - Кошанов
Поставлена задача трудоустроить до 2029 года 2,3 миллиона молодых людей.
Председатель Мажилиса, руководитель партии Amanat Ерлан Кошанов посетил ярмарку вакансий в Астане. Она организована молодежным крылом "Жастар Рухы" на столичном Арбате, передаёт Baigenews.kz.
Мероприятие прошло при поддержке министерства труда и социальной защиты населения.
В предвыборной программе Президента Касым-Жомарта Токаева и партии Amanat приоритетное внимание уделяется поддержке молодежи. Поставлена задача трудоустроить до 2029 года 2,3 миллиона молодых людей.
В этой связи молодежное крыло партии "Жастар Рухы" реализует проект "Жастарға жұмыс". Одним из направлений проекта является проведение ярмарок вакансий, очередной раунд которых проходит во всех регионах страны с 10 по 20 июля этого года.
"Сегодня одним из главных вопросов для молодежи является трудоустройство. Очень важно, чтобы молодые люди могли найти достойную работу, полностью отвечающую их запросам и потенциалу. Это первая ступень к самореализации, честному труду во благо своей семьи и своей страны. На это направлен проект "Жастарға жұмыс". Он делает поиск работы для молодежи понятным, открытым и удобным", – сказал председатель партии.
Ерлан Кошанов подчеркнул, что одна из задач молодежного крыла партии – это грамотно и на доступном для молодежи языке разъяснить, как можно воспользоваться возможностями, которые предоставляет им государство.
Ярмарки вакансий "Жастарға жұмыс" работают по принципу одного окна, когда соискатель может не просто узнать о наличии вакансий, а на месте уточнить все детали и условия работы. Помимо трудоустройства, на ярмарке можно получить консультации по всем государственным программам социальной поддержки молодежи – от получения жилья или лечения до открытия бизнеса и обучения.
В рамках проекта предусмотрены также предоставление кредитов под 2,5 процента годовых, создание 2 тысяч вакансий в горнодобывающей промышленности, выделение 3 тыс. ваучеров для обучения IT-навыкам молодых специалистов и многое другое.
Ярмарка вакансий в столице прошла в центре города на Арбате на открытом воздухе. Это знаковое место, где любит собираться по вечерам молодежь. Более 70 работодателей из числа государственных органов, квазигосударственного сектора и частных компаний представили порядка 1300 рабочих мест. Среди них "КазАгроФинанс", "Казпочта", Samruk-Kazyna Construction, "Қазақстан темір жолы", "Самрук-Энерго" и другие. Мероприятие посетило более 2000 человек.
Проект "Жастарға жұмыс" стартовал в январе 2023 года. За полгода по Казахстану прошло более 120 ярмарок вакансий, которые посетило более 90 тысяч человек, из них 18,6 тысячи молодых людей уже получили направления на трудоустройство. Достигнута договоренность более чем с 3000 крупных и малых предприятий страны о трудоустройстве молодежи.
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