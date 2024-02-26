"Очень рискует": спортивный эксперт о назначении Головкина на должность главы НОК

Геннадий Головкин стал президентом Национального олимпийского комитета. На этом посту он сменил бизнесмена Тимура Кулибаева, который возглавлял НОК почти 10 лет. Однако после публичных выпадов и критики депутатов добровольно покинул должность. Решение о назначении Головкина было принято на заседании Генассамблеи НОК 26 февраля, в ходе которого большинство проголосовали за кандидатуру GGG, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Должности в комитете получили и экс-премьер министр Аскар Мамин, который теперь вице-президент по зимним видам спорта, а также экс-аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Он будет представителем национальной федерации по олимпийским видам спорта.

"Все решения Головкин принимает сам"

Заслуженный мастер спорта Казахстана по карате и мастер спорта международного класса по панкратиону Айдар Махметов считает, что опыт и знания Геннадия Головкина помогут развивать казахстанский спорт.

"Он неординарный спортсмен, который известен далеко за рамками самого спорта. Может быть, Геннадий не был функционером, но у него много бизнес-проектов. Насколько я знаю, он сам контролирует все свои бизнес-направления, и, конечно, все решения принимает сам. Думаю, что опыт в профессиональном спорте и бизнесе он сможет перенести на олимпийский спорт", - считает эксперт.

При этом он подчеркивает, что одному президенту НОК не по силу справиться с задачами. Для этого рядом нужна сильная команда.

"Самое важное - команда. Потому, что в НОК президент – это, прежде всего, представляющее лицо. В целом в НОК есть две должности, которые определяют комитет – это генеральный секретарь, который ведет всю операционную работу, от него и будет зависеть эффективность комитета. Второй – это вице-президент по международному сотрудничеству. Он может влиять на размер выплат, которые получает НОК от международного комитета. Также он может влиять на выстраивание политики с международными федерациями", - сказал эксперт.

Айдар Махметов подчеркивает, что Геннадий Головкин идет на риск, занимая должность в НОК. Рискует именитый спортсмен, прежде всего, своей репутацией. Сейчас казахстанский спорт находится в кризисе, считает эксперт, и поэтому от команды комитета будут ждать высоких результатов.

"Геннадий очень рискует. Для всех болельщиков он непобедимый, великий спортсмен, а здесь, в Казахстане, он будет погружен в спортивное функционерство. В Казахстане сейчас кризис в спорте, поэтому у него есть риски на этой должности", - сказал эксперт.

Известно, что Головкин живет в Лос-Анджелесе, но для эффективного руководства новому президенту НОК нужно будет больше присутствовать в Казахстане, считает Махметов.

"Думаю, что, соглашаясь на эту позицию, Геннадий был готов к тому, что нужно будет его присутствие в Казахстане. Не будем забывать, что у Геннадия есть брат Максим, который занимается его операционными делами. Этот тандем может дать хорошие результаты. В любом случае, он должен будет присутствовать в Казахстане больше, чем сейчас", - сказал Айдар Махметов.

По мнению эксперта, говорить о результатах работы нового главы НОК можно будет только через несколько олимпийских циклов.

"Каждые два года проходят Олимпийские игры. Плюс у нас есть юношеские, Азиатские игры. Ближайший срез, когда можно будет измерять эффективность работы Головкина – это следующая Олимпиада в Лос-Анджелесе. Результаты будут видны после одного, двух олимпийских циклов. Вообще эта должность предусматривает долгую работу, на десятилетия", - заключил Айдар Махметов.

Результаты спортсменов все хуже

Депутат Ерлан Саиров первый, кто из народных избранников, обратил внимание, что спортивные федерации возглавляют казахстанские бизнесмены. Саиров часто поднимает темы о проблемах, связанных с неэффективным управлением.

"Если руководители федераций начнут меняться, то и стратегия спорта будет меняться. Главная проблема заключается в том, что руководители федераций в основном богатые люди, но они не вкладывают собственные средства, чтобы развивать спорт. Они ищут лазейки, чтобы различными путями получить бюджетные деньги. В тоже время результаты наших спортсменов на крупных турнирах, чемпионатах, Олимпиадах все хуже и хуже. Вопрос не в том, чтобы их убрать. Вопрос в том, как повысить эффективность федераций", - сказал депутат в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

Саиров поддерживает Геннадия Головкина на должности главы НОК.

"Это спортсмен международного масштаба. Он знает основные тенденции, направления спорта высших достижений. Он общается со спортсменами мирового уровня. Поэтому думаю, что он достоин занимать эту должность", - сказал депутат.

Комментируя назначение Аскара Мамина в НОК, депутат отметил, что главное – это результативность работы.

"Ничего в его назначении зазорного не вижу. Самое главное, чтобы поднималась результативность. А если, он будет заниматься тем же, что и олигархи, тогда вопрос встанет об его ответственности", - сказал депутат.

Напомним, недавно издание "Wealthy Gorilla" назвало Геннадия Головкина одним из самых богатых боксёров в мире. Стоит отметить, что Головкин официально потерял все свои титулы чемпиона мира. 14 июня 2023 года Международная боксерская организация объявила, что GGG официально отказался от её титула чемпиона мира в среднем весе. А ещё ранее Головкин оставил чемпионские пояса WBA Super и IBF. Таким образом, казахстанский ветеран больше не является действующим чемпионом мира среди профессионалов.