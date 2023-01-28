Очень надеюсь, что мы ещё встретимся: Рыбакина обратилась к Cоболенко

Фото: instagram/lenarybakina

На Церемонии награждения после финала Australian Open занявшая второе место казахстанка Елена Рыбакина поздравила с победой белорусскую теннисистку Арину Соболенко, передаёт BaigeNews.kz.

"Я знаю, как много ты работала для того, чтобы добраться до этой победы, желаю тебе удачи. До конца сезона, вот очень надеюсь, что мы с тобой ещё встретимся и поздравляю тебя с первой победой", — обратилась к Соболенко первая ракетка Казахстана.

Елена Рыбакина также поблагодарила Казахстанскую федерацию тенниса, болельщиков и волонтёров, а также организаторов турнира.

"Спасибо за всё! Это были впечатляющие две недели для меня, я надеюсь, что в следующем году мы опять встретимся", — сказала Елена Рыбакина.

Напомним,казахстанка заняла второе место в Открытом чемпионате Австралии, проиграв Арине Соболенко из Беларуси.

В обновлённом рейтинге WTA Елена станет десятой ракеткой мира. Арина поднимется на вторую строчку.

За выход в финал турнира Australian Open в одиночном разряде Рыбакина заработала 1,12 миллиона долларов или 544 миллиона тенге по текущему курсу.