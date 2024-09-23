Очень надеемся на органы следствия - Евгений Мухамеджанов высказался о трагический смерти дочери

Известный эколог Евгений Мухамеджанов впервые после похорон дочери высказался о произошедшем. Девочка с подругой упала с крыши высотки в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Слишком много вопросов, слишком много боли. Из моего сердца вызвали кусок. Прошу не спрашивайте меня детали произошедшего, а тем более не нужно просить меня дать интервью. Моя крошка мертва, и этого не исправишь. Спасибо всем за слова поддержки", - написал он в соцсетях через некоторое время после произошедшего.

Сегодня он ещё раз поблагодарил всех, кто искренне поддержал семью в эти дни.

"Вот уже неделя, как мой ангелочек в лучшем мире. Пока мой мозг отказывается полностью принимать произошедшее. Я стараюсь отвлечься на работу. Пока непросто. Очень надеемся на органы следствия. Через наш резонанс можно более детально рассмотреть другие дела. Я благодарен, что полиция напомнила всем, что распространение заведомо ложной информации уголовно наказуемо. Сколько глупостей и порой гадостей пишут люди, ещё хуже, когда это делают СМИ. Невероятно тяжело такое читать", - заключил Мухамеджанов.

Напомним, 16 сентября две семиклассницы упали с крыши многоэтажки в центре Алматы. Одна из них была дочерью эколога. После трагедии в Алматы решили проверить доступ на чердаки и крыши во всех жилых домах.

С 23 по 27 сентября во всех школах Казахстана пройдут родительские собрания, посвящённые обеспечению безопасности детей как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве.