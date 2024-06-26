"Очень крутой": лучшего боксера из Казахстана назвали менеджеры "ММА Серия"

Директор промоушна "ММА Серия" Федор Рыжов высказался о легендарном казахстанском боксере Серике Конакбаеве, который является серебряным призером Олимпиады-80 в Москве, передает Sports.kz со ссылкой на sports.kz.

"Ну, у вас действительно была хорошая боксерская школа еще в старые времена. Серик Конакбаев с вашей же страны? Серик был очень крутой. Я помню он в 63 килограмма выступал", — сказал Рыжов в разговоре с казахстанским бойцом смешанных единоборств Даурном Ермековым.

Отметим, что Конакбаев также становился серебряным призером чемпионата мира 1982-го года в Кельне (Германия), а также обладателем Кубка мира 1979-го (Нью-Йорк) и 1981-го (Монреаль) годов.