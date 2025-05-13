"Очень чистый голос": юный спортсмен стал звездой Казнета благодаря пари
Пение юного дзюдоиста растрогало пользователей Сети.
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В Атырау юный дзюдоист Бекболат Иса покорил сердца казахстанцев душевным исполнением народной композиции "Балкадиша". Видео, опубликованное в соцсетях, стремительно набрало популярность и уже собрало почти миллион просмотров, передаёт BaigeNews.kz.
Как выяснилось, мальчик проиграл дружеское пари своему тренеру и должен был исполнить песню после тренировки. Его проникновенное пение оказалось настолько трогательным, что даже товарищи по команде замерли и внимательно слушали, а затем наградили Бекболата аплодисментами.
Под видео пользователи оставили тысячи одобрительных комментариев:
- "Если человек талантлив, он талантлив во многом... А детки какие – всё хорошенькие. Уважительно сидят и слушают";
- "Это такая смелость – в таком зале, перед командой, спеть";
- "Очень чистый голос. Приятно слушать. Хорошее поколение растёт".
Пользователи Казнета отмечают, что подобные видео внушают надежду в будущее и вдохновляют верить в доброе и искреннее.
Ранее мы писали о том, как японец исполнил традиционный кюй на домбре, случайно растрогав казахстанца до глубины души.
@kussainov.m Жақсы Тренировкадан Кейін (Балқадиша🎵)🧠💆🏻♂️#No1МБЖСМ #judo #🇰🇿 #дзюдо #рекомендации #спорт #06 #atyrau #rek #champion #рек #fupシ #труд #мечта #fyp #балқадиша #послетренировки #муз #казахстан🇰🇿 #димаш #димашкудайберген #🥋 #талант ♬ оригинальный звук - Kussainov.M
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