В Атырау юный дзюдоист Бекболат Иса покорил сердца казахстанцев душевным исполнением народной композиции "Балкадиша". Видео, опубликованное в соцсетях, стремительно набрало популярность и уже собрало почти миллион просмотров, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, мальчик проиграл дружеское пари своему тренеру и должен был исполнить песню после тренировки. Его проникновенное пение оказалось настолько трогательным, что даже товарищи по команде замерли и внимательно слушали, а затем наградили Бекболата аплодисментами.

Под видео пользователи оставили тысячи одобрительных комментариев:

"Если человек талантлив, он талантлив во многом... А детки какие – всё хорошенькие. Уважительно сидят и слушают";

"Это такая смелость – в таком зале, перед командой, спеть";

"Очень чистый голос. Приятно слушать. Хорошее поколение растёт".

Пользователи Казнета отмечают, что подобные видео внушают надежду в будущее и вдохновляют верить в доброе и искреннее.

Ранее мы писали о том, как японец исполнил традиционный кюй на домбре, случайно растрогав казахстанца до глубины души.